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    13:27, 22 Август 2023 | GMT +6

    Массовое ДТП с грузовиком в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы оценили состояние пострадавших в массовом ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении общественного здравоохранения сообщили, что в результате ДТП, которое произошло 21 августа, пострадали 7 человек: 3 взрослых и 4 детей.

    «Один взрослый отказался от госпитализации на месте, двое доставлены бригадой Службы скорой медицинской помощи в АМКБ и ЦГКБ с травмой головы и с ушибами мягких тканей тела. После всех проведенных медобследований направлены на амбулаторное лечение», - прокомментировали в пресс-службе управления.

    Четверо детей доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи.

    «Проведены все необходимые медицинские обследования, осмотрены профильными специалистами. Данных за черепно-мозговую травму и нейрохирургическую патологию на момент осмотра не выявлено. Все 4 пациента отправлены на амбулаторное лечение с диагнозом: ушибы мягких тканей тела», - отметили в горздраве.

    21 августа в 15:05 на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП. Водитель грузовой автомашины Mercedes, двигаясь по улице Жамакаева в северном направлении, на пересечении с проспектом Аль-Фараби допустил наезд на разделительное ограждение. Затем он проехал прямо и столкнулся с несколькими транспортными средствами, которые ехали по проспекту на запад. Далее грузовик выехал на обочину проезжей части. Видео момента аварии ранее появилось в сети. По факту ДТП начато расследование.


    Теги:
    Общество Алматы Здравоохранение ДТП Происшествия, ЧС для mail.ru
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