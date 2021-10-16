Массовое ДТП произошло на мосту в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на подвесном мосту из-за гололеда столкнулись несколько автомобилей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что 16 октября около 08:30 часов 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на новом подвесном мосту не справился с управлением из-за гололедицы и совершил столкновение с тремя автомашинами: «Митсубиси», «Фольксваген» и «Хюндай».

«По инерции столкнулся с еще с двумя транспортными средствами марки «Тойота». Пострадавших нет. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, назначены соответствующие экспертизы», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Полицейские призывали водителей быть внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также регулярно следить за техническим состоянием своих транспортных средств.