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    Массовое ДТП произошло на мосту в Семее

    16 Октября 2021, 15:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на подвесном мосту из-за гололеда столкнулись несколько автомобилей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что 16 октября около 08:30 часов 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на новом подвесном мосту не справился с управлением из-за гололедицы и совершил столкновение с тремя автомашинами: «Митсубиси», «Фольксваген» и «Хюндай».

    «По инерции столкнулся с еще с двумя транспортными средствами марки «Тойота». Пострадавших нет. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, назначены соответствующие экспертизы», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

    Полицейские призывали водителей быть внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также регулярно следить за техническим состоянием своих транспортных средств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область ДТП МВД РК
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