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    Массовое ДТП по вине пьяного водителя произошло в Алматы

    29 Марта 2022, 16:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, есть пострадавший, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В сети появилось видео с места аварии.

    В департаменте полиции города сообщили, что 28 марта водитель авто марки Toyota Highlander в состоянии алкогольного опьянения следуя по улице Саина в западном направлении и западнее улицы Мустафина, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с попутно следовавшей Toyota Corolla.

    «После столкновения Toyota Highlander допустила наезд на стоящую после ДТП автомашину марки Skoda. Toyota Corolla по инерции допустила наезд на стоящую после ДТП Kia Rio. В результате ДТП пассажир получил вред здоровью. Нетрезвый водитель был доставлен в управление полиции Бостандыкского района. Материал принят в производство сотрудниками управления», - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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