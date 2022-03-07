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    Массовое ДТП на трассе Алматы-Петропавловск: 8 машин столкнулись, 100 – застряли

    7 Марта 2022, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Массовое ДТП произошло в Акмолинской области, на месте работают спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП произошло сегодня, 7 марта в 15.20 часов, в Шортандинском районе Акмолинской области на автодороге «Алматы-Петропавловск» вблизи села Бозайгыр.

    «По предварительной информации, произошло столкновение 7 легковых и одной грузовой автомашины. Спасателями пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они переданы медикам. Кроме того, из- за массового ДТП произошло скопление около 100 автомобилей в районе происшествия», - говорится в сообщении ДЧС Акмолинской области на официальной странице в Instagram.

    К месту происшествия для оказания помощи пострадавшим незамедлительно выехали спасатели Акмолинской области и Нур-Султана. Всего на месте работают 16 сотрудников и 4 единицы техники Акмолинской области и 9 сотрудников и 3 единицы техники Нур-Султана. Проводятся работы по спасению пострадавших и эвакуации людей. Также на месте происшествия работают медики Центра медицины катастроф МЧС РК, полицейские региона и скорая помощь.

    «Нужно отметить, что полицейскими и спасателями региона данный участок дороги закрыт с 15.00 часов из-за метели и ограничения видимости. Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает, что при получении смс-уведомления о закрытии дорог жителям области необходимо воздержаться от поездок в данных направлениях во избежание трагедии», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Анеля Касымова

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