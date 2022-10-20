Массовая застройка ЖК создала нагрузку на школы – аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района заявил, что массовая застройка многоквартирных жилых комплексов создала существенную нагрузку на школы района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник отметил, что для снижения дефицита ученических мест в школах района к 1 сентября завершены пристройки к трем школам на 875 мест (№ 146, 191, 125). Также проведен капитальный ремонт с сейсмоусилением в трех школах: № 81, 40, 45.

«До 30 ноября завершится строительство пристройки на 120 мест к специальной коррекционной школе-интернату № 9 и сейсмоусиление школы № 145 в микрорайоне Орбита-3. Также в ноябре 2022 года начнется сейсмоусиление школы № 70 в микрорайоне Казахфильм», - отметил аким.

По его словам, в рамках социальной ответственности одна из крупных строительных компаний 1 октября приступила к строительству пристройки на 300 ученических мест к школе № 65.

Кроме того, аким заявил, что в целях дальнейшего снижения дефицита ученических мест на сегодня строительными компаниями предусмотрены следующие новые проекты:

- акимат города планирует выкуп земельного участка площадью 3,3 га по ул. Егизбаева, 9 для строительства школы на 2 тыс. мест в рамках реализации национальной проекта «Комфортная школа» (начало – II квартал 2023 года срок завершения – IV квартал 2024 года);

- в сентябре 2023 года одна строительная компания завершит строительство школы на 1 тыс. 100 мест по ул. Жандосова, 94 (начало – май 2022 года), а также в декабре начнет строительство двух детских садов на 240 мест;

- для уменьшения дефицита мест в дошкольных учреждениях принято решение о реконструкции существующего здания бывшего детского дома № 1 под детский сад на 480 мест. В настоящее время ведется разработка ПСД. Начало строительно-монтажных работ намечено на весну 2023 года;

- до 30 ноября завершится сейсмоусиление ясли-сада № 113 по ул. Навои;

- в районе АДК также до конца года в ЖК «Акварель» будут открыты два детских сада по 150 мест каждый.



