Массовая вакцинация, паводки и самолеты на автотрассе – обзор недели

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя войдет в историю страны тем, что повсеместно в регионах Казахстана началась массовая вакцинация от коронавируса, прививку вакциной «Спутник V» получил и Президент Касым-Жомарт Токаев. О запомнившихся событиях последних семи дней - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Тема коронавируса на ушедшей неделе по-прежнему была самой обсуждаемой. В Казахстане началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Наблюдается рост числа вакцинированных. Для беспрепятственного получения вакцины организованы прививочные пункты по всей стране, желающие могут записаться посредством цифровых технологий.

«Сегодня Глава государства получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет. Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволят победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности», - сообщил во вторник пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Доступная и эффективная система здравоохранения – общенациональный приоритет. Об этом написал в среду на своей странице в сети Twitter Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Сегодня Всемирный день здоровья. В нынешних сложных условиях стало ясно, насколько важную роль играет эффективное здравоохранение в жизни всех людей», - отметил Глава государства.

О том, как проходит массовая иммунизация, какие вакцины будут доступны для населения, насколько безопасны применяемые иммунопрепараты, рассказал в эксклюзивном интервью Казинформу министр здравоохранения РК Алексей Цой, подчеркнувший, что никто не хочет вводить полный локдаун. Но все зависит от самих людей.

Иммунизацию 10 млн подлежащего вакцинации населения завершат в РК в сентябре. Об этом было заявлено на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина.

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал, где будет производиться казахстанская вакцина против коронавируса,

К сожалению, не все казахстанцы с должной ответственностью относятся и к своему здоровью, и к здоровью других людей, продолжая подвергать их опасности заразиться смертоносным вирусом.

К примеру, в СКО нарушители карантинных мер заплатили 30 млн тенге штрафов. Такие сообщения о грубейших нарушениях карантинных мер приходят ежедневно из всех без исключения регионов страны. Свадьбы и тои, поминальные обеды на сотни людей, дни рождения продолжают выявлять мониторинговые группы во всех городах…

Но жизнь продолжается. И пока на севере еще вызволяют застрявшие в сугробах машины, на юге уже собирают первый урожай. Весна повсеместно на пороге, неся не только тепло, но и ежегодные проблемы - в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях талые воды переливаются через автомобильные дороги, а в Восточно-Казахстанской области спасатели из-за паводка 9 апреля эвакуировали население села Новопокровки. Между тем, в МЧС в субботу, 10 апреля, заявили, что паводковая обстановка в стране стабильная.

МИА «Казинформ» по традиции одним из первых в мире сообщает о запусках космических кораблей. 9 апреля в 13 часов 42 минуты по времени Нур-Султана с космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18». На борту пилотируемого корабля, получившего наименование «Ю.А. Гагарин», на Международную космическую станцию отправился российско-американский экипаж.

И в продолжение космической темы. Наноспутник с системой мониторинга космического мусора создал школьник из Кокшетау.

Большой интерес у казахстанцев вызвала посадка военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 на автотрассу в Мангистауской области. Как прокомментировали в Минобороны, это была часть комплексной проверки компонентов компонентов Сил специальных операций «Алтын Жебе».