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    16:34, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Массовая вакцинация набирает обороты в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице идет массовая вакцинация не только жителей столицы, но и граждан из других регионов страны. С начала апреля провакцинировано около 47 тысяч человек. Также к прививкам допускались иностранцы, имеющие вид на жительство, работающие и проживающие на территории РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова количество прививочных пунктов увеличено с 36 до 100, увеличено время работы с 8:00 до 24:00 часов для организаций ПСМП, в ТРЦ - с 10:00 до 22:00 часов. Также организованы прививочные зоны в двух крупных ТРЦ города – «Mega Silk Way» и «Хан Шатыр».

    К примеру, за недельный прием граждан вакцинацию в ТРЦ «Mega Silk Way» получили более 1700 человек.

    Массово прививать граждан второй торгово-развлекательный центр - «Хан Шатыр» - начал сегодня, 19 апреля. В ближайшее время такие пункты откроются и в ТРЦ «Керуен» и в комплексе «Абу-Даби Плаза». В случае необходимости пункты вакцинации будут открыты также в гостиницах города.

    Ввиду высокой активности населения получить вакцину против COVID-19 управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов. Количество желающих получить вакцину от COVID-19 в различных предприятиях достигает до 1000 человек.

    Всего по городу провакцинировано уже около 60 тысяч человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Главная
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