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    Массовая миграция россиян, что происходит на границе - в программе «Честное журналистское расследование»

    29 Сентября 2022, 16:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эту субботу, 1 октября, на телеканале Jibek Joly выйдет новый выпуск программы «Честное журналистское расследование».

    Темой этого выпуска станет массовая миграция россиян в Казахстан после объявления властями этой страны частичной мобилизации.

    Команда проекта со съемочной группой попыталась выяснить, что происходит сейчас на границе двух стран, кто и как зарабатывает сотни тысяч тенге на иностранцах?

    В фильме будут представлены эксклюзивные кадры о происходящем на границе, журналисты расскажут также о том, что происходит в Уральске, который принял десятки тысяч граждан соседнего государства.

    Это уже пятый выпуск программы «Честное журналистское расследование».

    Ранее журналисты программы рассказали об умирающих селах, затягивающемся строительстве некоторых автотрасс, последствиях пожаров в Костанайской области, а также о земельном вопросе, попытались выяснить - как захватывают земли в Казахстане и кому принадлежат сотни миллионов гектаров сельхозугодий.

    Один из авторов проекта Андрей Деменок заявлял, что журналисты будут затрагивать актуальнейшие темы, волнующие общественность и придавать их огласке, постараются подсказать, как найти выход из сложившейся ситуации людям, попавшим в непростую ситуацию .

    Зрители смогут посмотреть новый выпуск программы в эту субботу, 1 октября, в 19:30 на телеканале Jibek Joly.


    Фото из открытых источников



    Автор:

    Серик Сабеков

    СМИ Россия мигранты JIBEK JOLY
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