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    • Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке Одер на границе Германии и Польши

    13 Августа 2022 11:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причиной массовой гибели рыбы в Одере может быть повышенное содержание солей в воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    В реке Одер на границе Германии и Польши, где зафиксирована массовая гибель рыбы, очень сильно увеличилось содержание солей, заявил министр сельского хозяйства и окружающей среды федеральной земли Бранденбург Аксель Фогель (Axel Vogel). Это «абсолютно нетипично», - подчеркнул член партии «Союз-90»/«зеленые» Фогель вечером в пятницу, 12 августа, в эфире общественно-правовой медиакомпании RBB.

    В его ведомстве полагают, что именно повышенное содержание солей в речной воде может быть связано с явлением, которое природозащитники уже назвали экологической катастрофой.

    «Однако, согласно последним сведениям, это не единственный фактор, ставший причиной гибели рыбы в Одере», - говорится в заявлении земельного министерства.

    Обнаружено сильное загрязнение речной воды ртутью

    В настоящее время появляется все больше доказательств наличия в воде Одера высокотоксичных веществ. Как сообщает RBB, сотрудники государственной лаборатории, отвечающей за проверку качества воды в Одере, обнаружили во взятых пробах большое содержание ртути. Согласно их отчету, пока не выяснено, действительно ли ртуть стала причиной гибели рыбы. Однако, как утверждается, измеренные значения содержания этого вещества в воде были настолько высокими, что результат теста не мог быть отображен и экспертизу придется повторить.

    Между тем официального подтверждения от властей Польши о том, что в Одер были сброшены химические отходы, нет.

    «Польские власти ясно дают понять, что сами знают слишком мало и полагаются на информацию от нас», - заявил Аксель Фогель.

    В Польше из-за ситуации в Одере уволены два чиновника

    Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку двух высокопоставленных чиновников, которые, по словам премьера, слишком медленно отреагировали на массовую гибель рыбы в Одере. Речь идет о начальнике государственного агентства «Польские воды» Пшемыславе Даце и о главном инспекторе охраны окружающей среды Михале Мистшаке.

    «Ситуация, с которой мы столкнулись, была отнюдь не предсказуемой, но реакция соответствующих служб, безусловно, могла быть более быстрой», - подчеркнул Моравецкий.

    Фото: dw.com
    #Экология #Германия #Польша #Мировые новости
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