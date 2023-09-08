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    18:24, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Массовая драка произошла на «Хоргосе»

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    Фото: gov.kz
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Вооруженная драка произошла на территории международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области Жетысу.

    «6 сентября на территории МЦПС «Коргас» произошла драка. Факт зарегистрирован в ЕРДР Панфиловской районной полиции по статье «Хулиганство». Установлено, что в конфликте участвовали местные жители в возрасте 20-26 лет, которые были установлены и доставлены в полицию. В результате драки жертв и пострадавших нет», - сообщили в полиции.

    Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Также продолжается расследование массовой драки, по его результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.

    «Обнаруженный на месте происшествия травматический пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела. Расследование инцидента взято на особый контроль областным департаментом», - отметили в ДП области Жетысу.


    Теги:
    полиция Жетысуская область Правоохранительные органы
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