Масштабы обмеления Каспийского моря зафиксировали казахстанские спутники ДЗЗ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Каспийское море мелеет. На космических снимках видно, что в северной части казахстанской акватории обнажилось морское дно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Космический мониторинг состояния Каспийского моря был сделан казахстанскими специалистами на основе архивных данных космической съемки в течение последних 15 лет.

По данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), за это время акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась - на 7,1 %.

Сотрудники компании, которые обеспечивают работу казахстанской космической системы в составе двух спутников ДЗЗ, представили динамику изменения площади водного зеркала в период с 2008 по 2023 годы в пределах границы Республики Казахстан.

Площадь зеркала водной поверхности казахстанского сектора Каспийского моря составила в 2008 году 113 866,67 км2, в 2023 году – 105 745,23 км2, ., говорится в сообщении.

Обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части Каспийского моря вблизи города Атырау (дельта реки Жайык).

«Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала. Однако, может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения. Падение уровня воды в Каспийском море может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство. Согласно данным ДЗЗ, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау», - сообщил заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Оскен Тойшибеков.