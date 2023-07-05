Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Масштабный международный фестиваль «Qyzyljar music fest» стартовал в СКО

    5 Июля 2023, 22:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С 5 по 9 июля для жителей и гостей областного центра на главной площади города будет проходить международный фестиваль «Qyzyljar music fest». Его торжественное открытие состоялось сегодня с участием заместителя акима области Сатжана Аблалиева. От имени главы региона он поздравил население с предстоящим 25-летием столицы, передает МИА «Казинформ».

    «Этот фестиваль - уникальный проект, направленный на сохранение и приумножение культурного наследия отечественных и зарубежных авторов и исполнителей. Уверен, что фестиваль будет способствовать расширению культурного сотрудничества между зарубежными странами и другими регионами нашей республики», - отметил в своем выступлении Сатжан Айтенович.

    Напомним, на одной сцене со звездами казахстанской эстрады будут выступать и известные артисты из зарубежных стран. К примеру, сегодня, в первый день фестиваля, хэдлайнерами вечера стали этно-фольклорный ансамбль «Туран», фольклорный ансамбль «Култегин» из Монголии и фольклорный ансамбль «Улгер» из Республики Хакассия.

    В течение недели, ежедневно с 20:00 часов гости и жители областного центра смогут окунуться в роскошный мир искусства. На главной площади Петропавловска пройдут концерты традиционной и классической музыки, эстрады, хореографического искусства, а также – гала-концерт.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Северо-Казахстанская область Культура Музыка
    Новости по теме
    Новости по теме
    Косуленка спасли от гибели в степном пожаре в СКО
    Один из крупнейших машиностроительных заводов реанимировали в СКО
    Второй за неделю природный пожар тушат в Акжарском районе СКО
    Капельное орошение на картофельных полях применяют в СКО
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице