Масштабный международный фестиваль «Qyzyljar music fest» стартовал в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С 5 по 9 июля для жителей и гостей областного центра на главной площади города будет проходить международный фестиваль «Qyzyljar music fest». Его торжественное открытие состоялось сегодня с участием заместителя акима области Сатжана Аблалиева. От имени главы региона он поздравил население с предстоящим 25-летием столицы, передает МИА «Казинформ».

«Этот фестиваль - уникальный проект, направленный на сохранение и приумножение культурного наследия отечественных и зарубежных авторов и исполнителей. Уверен, что фестиваль будет способствовать расширению культурного сотрудничества между зарубежными странами и другими регионами нашей республики», - отметил в своем выступлении Сатжан Айтенович.

Напомним, на одной сцене со звездами казахстанской эстрады будут выступать и известные артисты из зарубежных стран. К примеру, сегодня, в первый день фестиваля, хэдлайнерами вечера стали этно-фольклорный ансамбль «Туран», фольклорный ансамбль «Култегин» из Монголии и фольклорный ансамбль «Улгер» из Республики Хакассия.

В течение недели, ежедневно с 20:00 часов гости и жители областного центра смогут окунуться в роскошный мир искусства. На главной площади Петропавловска пройдут концерты традиционной и классической музыки, эстрады, хореографического искусства, а также – гала-концерт.