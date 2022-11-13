Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Масштабные учения на случай землетрясения прошли по всей Турции

    13 Ноября 2022, 12:46

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В рамках учений Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), впервые реализованных по всей стране, на мобильные телефоны всех граждан было отправлено «Оповещение о жизненно важном сообщении», прозвучало звуковое предупреждение на турецком и английском языках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

    Сообщения транслировались по телевизионным и радиоканалам, а в ходе учений горожане совершали движение «держись крепко» в заранее установленном надежном месте.

    Объявления из Системы поиска и распространения информации (HAY) транслировались через громкоговорители мечетей и муниципалитетов. Во время учений сирены не включались, чтобы избегать паники.

    Перед учениями министр внутренних дел Сулейман Сойлу в прямой трансляции из Дюздже, Стамбула, Измира, Элязыга, Кахраманмараша, Эрзурума получил информацию от губернаторов с мест.

    В прямом эфире с Дюздже муфтий провинции Рустем Джан помолился за тех, кто погиб в результате землетрясения 12 ноября 1999 года.

    Перед началом учений глава AFAD Юнус Сезер дал подробную информацию об учениях.

    В 18:57 было объявлено предупреждение о землетрясении, участники как в центре AFAD, так и в провинциях, с которыми была установлена ​​связь, совершили движение «держись крепко».

    В рамках учений информация о том, что делать во время и после стихийного бедствия, была распространена на стендах и транспортных средствах, где была размещена подробная информация о ликвидации последствий стихийных бедствий.

    В Турции с начала года произошло около 17 тыс. землетрясений. При этом 2 тыс. из них зафиксированы за последний месяц. Такие данные в беседе с агентством «Анадолу» привел глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Юнус Сезер.


    Фото: Анадолу
    Учения Турция Мировые новости Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Число нуждающихся в АСП семей сокращается в Актюбинской области
    Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
    Китай изучает возможность проведения в 2023 году форума «Один пояс – один путь»
    Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров