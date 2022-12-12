Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В следующем году в Казахстане ожидаются масштабные кадровые перестановки, как в центральных, так и местных органах власти. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Главы государства, начальникам необходимо распрощаться с «удобными» для них людьми. Казахстану нужны эффективные технократы.

«Бывают случаи, когда министерства сами обходят законодательные требования или меняют их по своему усмотрению, чтобы назначить «нужного человека». Такие действия встречаются повсюду. Земельная инспекция, правоохранительные органы, ревизионные комиссии и другие контролирующие органы не должны находиться под влиянием органов местного самоуправления. Если не будет честной конкуренции, профессионалы не будут заинтересованы в государственной службе», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства.

Президент отметил, что талантливая молодежь неохотно идет на государственную службу. Помимо этого, необходимо избавиться от заблуждения, что в определенном регионе должны работать только жители этого региона. Квалификация человека не зависит от места его рождения. Кадры должны оцениваться по фактическим результатам работы.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

В ходе заседания Президент поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей, а также раскритиковал решения Правительства по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений.

Также по словам Главы государства, ситуация сегодня такова, что внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, которые имеют мало общего с реальностью.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что граждане высказывают недовольство работой Правительства и акимов на всех уровнях.

«И в их словах есть правда. К сожалению, ситуация ухудшается, падает качество жизни населения. Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства РК.



