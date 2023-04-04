Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Масштабную работу по ремонту и реконструкции энергообъектов начинают в Казахстане

    4 Апреля 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С этого года начинается масштабная работа по ремонту и реконструкции энергообъектов и сетей. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При обсуждении отопительного сезона мы неоднократно поднимали вопрос состояния энергообъектов и сетей. Эта тема текущей зимой вызывала самое большое число нареканий от населения. Поэтому с этого года начинается масштабная работа по их ремонту и реконструкции», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина отдельно остановился на вопросах обеспечения внутреннего рынка основными видами нефтепродуктов и цен на них.

    «Несмотря на ежегодное увеличение в стране производства ГСМ, его потребление также растет. И это не связано с масштабным увеличением внутреннего потребления. Происходит элементарный отток нашего топлива в соседние страны ввиду значительной разницы в цене», - отметил Алихан Смаилов.

    Согласно озвученным данным, в России стоимость бензина выше на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – более чем на 100%.

    «В результате мы сталкиваемся с дефицитом топлива, особенно дизельного в посевные и уборочные кампании. Сегодня отечественные НПЗ работают на пределе своих возможностей. Поэтому дальнейшее сдерживание цен на бензин и дизельное топливо может негативно сказаться на энергетической безопасности страны. Мы вынуждены снижать ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Другого пути у нас просто нет. Иначе уже через месяц мы начнем испытывать реальный дефицит топлива», - заключил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минэнерго РК Алихан Смаилов Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами