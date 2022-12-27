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    Масштабного автокредитования не будет - министр индустрии

    27 Декабря 2022, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал вопрос о продолжении программы льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Машин на всех хватит. Я говорил, что такого масштабного автокредитования не будет, потому что государство уже достаточно денег влило. Но эти деньги, которые сейчас там находятся, должны в револьверном порядке опять предоставляться населению. Мы сейчас с банками отрабатываем», - сообщил Каирбек Ускенбаев журналистам после заседания Правительства.

    По словам министра, работа по льготному кредитованию должна идти каждый день.

    «В моем понимании это должен быть постоянный процесс, а не так, что: «давайте соберем несколько миллиардов, наберем 200-300 человек в очереди и будем объявлять. Я считаю, что эта работа должна идти каждый день», - добавил К. Ускенбаев.

    Он уточнил, что в этом году будет в Казахстане произведено 110 тысяч автомобилей, а в следующем году планируется довести их число до 135 тысяч.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Транспорт МИИР РК
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