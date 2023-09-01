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    Масштабное учение проводит Минобороны Казахстана

    1 Сентября 2023, 21:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-лейтенанта Талгата Койбакова проводится оперативно-тактическое командно-штабное учение «Шығыс-2023» с органами управления, соединениями и частями РгК «Восток». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Учение проходит в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской областях на полигонах «Шыгыс», «Ново-Ахмирово», «Изенды» и «Спасск».

    «В нем задействовано около 5 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Цель учения – проверить боеготовность органов управления и войск, их способность в установленные сроки выполнять задачи по предназначению. На первом этапе войска после поднятия по тревоге совершили перегруппировку на учебные полигоны. Передвижение военной техники осуществлялось на железнодорожном транспорте и своим ходом по автомобильным дорогам и специально оборудованным колонным путям. В назначенных районах подразделения выполнили мероприятия инженерного оборудования местности и приступили к отработке огневых и тактико-специальных задач», - сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, войсковые маневры с участием армейской авиации, группировки войск продлятся до 5 сентября текущего года. На завершающем этапе планируется отработка практических действий войск с боевой стрельбой.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Учения Армия Минобороны РК
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