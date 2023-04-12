Масштабная ярмарка ко Дню столицы пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ко Дню столицы в Астане пройдет масштабная ярмарка. Об этом заявил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Осенью традиционно продолжим проводить сельскохозяйственную ярмарку с участием региональных производителей. Мы планируем провести ярмарку уже в конце лета. Пока проводим работу по определению мест, где это будет проходить. Кроме того, на праздник Наурыз в марте проводили большую ярмарку в восточном стиле. Также планируем провести такое масштабное мероприятие в честь празднования Дня столицы в июле текущего года», - сказал на брифинге в РСК Максат Жанабаев.

Спикер отметил, что продолжается работа по проведению городских сельскохозяйственных ярмарок на территории города с участием столичных и региональных товаропроизводителей по адресу Сауран, 7 и Косшыгулулы, 14. Ярмарки проводятся на еженедельной основе, вся продукция реализуется по ценам на 10-15% ниже рыночных.

«Также работает региональная комиссия по выявлению посреднических схем ценообразования. С начала года провели 25 заседаний. В ходе данных заседаний мы провели разъяснительные работы на крупных торговых объектах. В итоге мы наблюдаем снижение цен на ряд продовольственных товаров: лук, яйца, сливочное масло и другие на 10-15%», - добавил Максат Жанабаев.



