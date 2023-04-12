Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Масштабная ярмарка ко Дню столицы пройдет в Астане

    12 Апреля 2023, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ко Дню столицы в Астане пройдет масштабная ярмарка. Об этом заявил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Осенью традиционно продолжим проводить сельскохозяйственную ярмарку с участием региональных производителей. Мы планируем провести ярмарку уже в конце лета. Пока проводим работу по определению мест, где это будет проходить. Кроме того, на праздник Наурыз в марте проводили большую ярмарку в восточном стиле. Также планируем провести такое масштабное мероприятие в честь празднования Дня столицы в июле текущего года», - сказал на брифинге в РСК Максат Жанабаев.

    Спикер отметил, что продолжается работа по проведению городских сельскохозяйственных ярмарок на территории города с участием столичных и региональных товаропроизводителей по адресу Сауран, 7 и Косшыгулулы, 14. Ярмарки проводятся на еженедельной основе, вся продукция реализуется по ценам на 10-15% ниже рыночных.

    «Также работает региональная комиссия по выявлению посреднических схем ценообразования. С начала года провели 25 заседаний. В ходе данных заседаний мы провели разъяснительные работы на крупных торговых объектах. В итоге мы наблюдаем снижение цен на ряд продовольственных товаров: лук, яйца, сливочное масло и другие на 10-15%», - добавил Максат Жанабаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    10-кратную наценку на продукты осуществляют некоторые казахстанские магазины
    Женис Касымбек встретился с жителями Есильского района столицы
    Более 70 тонн продукции представили аграрии на ярмарке в Кокшетау
    Президент РК поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров