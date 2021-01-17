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    Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Индии

    17 Января 2021, 13:13

    ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Масштабная программа по вакцинации от коронавируса началась в Индии. Страна с населением в 1,3 млрд человек находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев заражения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Власти одобрили применение двух препаратов — индийского варианта «оксфордской» вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. К марту планируется открыть до 12 тысяч прививочных центров. На первом этапе иммунизация затронет 30 миллионов медицинских работников и сотрудников полиции и экстренных служб. В первый день будут привиты 300 тысяч человек.

    Во Всемирной организации здравоохранения призывают правительства сделать все возможное, чтобы ускорить вакцинацию населения.

    Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил: «Было бы слишком просто обвинить во всех проблемах новый штамм коронавируса и говорить, что во всем виноват вирус. Но, к сожалению, сложившаяся ситуация доказывает, что мы не сделали все, что нужно было сделать. Мы должны взять на себя нашу долю ответственности, личную и общую, признать ответственность властей в том, что вирус вышел из-под контроля».

    На днях эксперты ВОЗ прибыли в Китай. Международная научная группа из 13 специалистов находится в городе Ухань для изучении происхождения коронавируса. В ВОЗ не исключают, что установить нулевой случай заражения будет невозможно. Ученые пока находятся на карантине. Между тем китайские власти возобновили строительство временных больниц для инфицированных.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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