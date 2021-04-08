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    Масштабная реконструкция ждет зону пляжного отдыха «Зербулак» в Таразе

    8 Апреля 2021, 03:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Единственную зону пляжного отдыха в Таразе «Зербулак» реконструируют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    До сих пор Тараз имел только одну зону отдыха в черте города - «Зербулак», бывшее Комсомольское озеро, искусственный водоем. Котлован под это озеро был выкопан в 70-х годах прошлого века вдоль течения реки Карасу. Искусственное озеро стало тогда излюбленным местом отдыха горожан, но затем со временем превратилось в рассадник инфекции и криминала, поэтому в начале 80-х годов озеро для купания закрыли.

    В 2006 году, после более чем 20-летнего перерыва, провели реконструкцию и благоустройство. Было пробурено 9 скважин, которые наполняют чашу озера чистой водой, наладили систему очистки. Прежнее название озера «Комсомольское» было заменено по итогам проведенного конкурса на «Зербулак» («прозрачный, чистый родник»). Ведь когда-то по берегам реки Карасу, до создания зоны отдыха в 70-х годах, били чистейшие родники.

    В 2017 году в Таразе открыли первую в областном центре благоустроенную набережную, протянувшуюся по каналу «Учбулак» до озера Зербулак.

    Теперь здесь, по набережной «Учбулак» и у озера «Зербулак», будет открыт парк аттракционов. Генеральный подрядчик ТОО «South holiday» намерен вложить 1,5 миллиарда тенге в создание новой комфортной и разноплановой зоны отдыха.

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, этот проект является преимущественно социальным. Платный вход предусмотрен только для участка, где расположатся ресторан и три бассейна с аквапарком.

    Новый комплекс отдыха будет состоять из нескольких зон. Это само озеро с пляжем и участком по аренде лодок и катамаранов, центральная аллея, которая заканчивается пирсом, рыболовная зона, спортивные и детские площадки, уголки отдыха для пожилых людей, топчаны и беседки.

    Проект будет полностью завершен во втором квартале 2023 года. На первом этапе предстоит очистка озера, после чего дно накроют специальной геомембраной и сверху уложат слой гальки. На пляж завезут чистый песок. На глади озера забьют фонтаны. Будет благоустроена центральная аллея, высадят деревья ценных пород.

    Парк аттракционов будет разделен на три зоны – детскую, семейную и экстремальную, каждая со своим набором аттракционов. Установят 50-метровое колесо обозрения с кондиционерами в кабинках, поставят «американские горки». Здесь появятся уменьшенная копия знаменитого двухэтажного лондонского автобуса, площадка для картинга, роллердром, железная дорога, воздушная велосипедная тропа и другие увлекательные аттракционы для всех возрастов.

    «Составьте график работ, выполнение которого будет контролировать акимат города Тараза. Необходимо строить так, чтобы не нанести урон природе и сохранить природный рельеф местности», - сказал Бердибек Сапарбаев, посетивший будущую зону отдыха.

    Ознакомившись с проектом, Бердибек Сапарбаев поручил подрядчикам быстрее приступать к делу, чтобы уже к Международному дню защиты детей таразские ребятишки смогли бы опробовать хотя бы часть новых аттракционов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Туризм Экология Акимат Строительство Общество
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