Масштабная реконструкция ждет зону пляжного отдыха «Зербулак» в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Единственную зону пляжного отдыха в Таразе «Зербулак» реконструируют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До сих пор Тараз имел только одну зону отдыха в черте города - «Зербулак», бывшее Комсомольское озеро, искусственный водоем. Котлован под это озеро был выкопан в 70-х годах прошлого века вдоль течения реки Карасу. Искусственное озеро стало тогда излюбленным местом отдыха горожан, но затем со временем превратилось в рассадник инфекции и криминала, поэтому в начале 80-х годов озеро для купания закрыли.

В 2006 году, после более чем 20-летнего перерыва, провели реконструкцию и благоустройство. Было пробурено 9 скважин, которые наполняют чашу озера чистой водой, наладили систему очистки. Прежнее название озера «Комсомольское» было заменено по итогам проведенного конкурса на «Зербулак» («прозрачный, чистый родник»). Ведь когда-то по берегам реки Карасу, до создания зоны отдыха в 70-х годах, били чистейшие родники.

В 2017 году в Таразе открыли первую в областном центре благоустроенную набережную, протянувшуюся по каналу «Учбулак» до озера Зербулак.

Теперь здесь, по набережной «Учбулак» и у озера «Зербулак», будет открыт парк аттракционов. Генеральный подрядчик ТОО «South holiday» намерен вложить 1,5 миллиарда тенге в создание новой комфортной и разноплановой зоны отдыха.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, этот проект является преимущественно социальным. Платный вход предусмотрен только для участка, где расположатся ресторан и три бассейна с аквапарком.

Новый комплекс отдыха будет состоять из нескольких зон. Это само озеро с пляжем и участком по аренде лодок и катамаранов, центральная аллея, которая заканчивается пирсом, рыболовная зона, спортивные и детские площадки, уголки отдыха для пожилых людей, топчаны и беседки.

Проект будет полностью завершен во втором квартале 2023 года. На первом этапе предстоит очистка озера, после чего дно накроют специальной геомембраной и сверху уложат слой гальки. На пляж завезут чистый песок. На глади озера забьют фонтаны. Будет благоустроена центральная аллея, высадят деревья ценных пород.

Парк аттракционов будет разделен на три зоны – детскую, семейную и экстремальную, каждая со своим набором аттракционов. Установят 50-метровое колесо обозрения с кондиционерами в кабинках, поставят «американские горки». Здесь появятся уменьшенная копия знаменитого двухэтажного лондонского автобуса, площадка для картинга, роллердром, железная дорога, воздушная велосипедная тропа и другие увлекательные аттракционы для всех возрастов.

«Составьте график работ, выполнение которого будет контролировать акимат города Тараза. Необходимо строить так, чтобы не нанести урон природе и сохранить природный рельеф местности», - сказал Бердибек Сапарбаев, посетивший будущую зону отдыха.

Ознакомившись с проектом, Бердибек Сапарбаев поручил подрядчикам быстрее приступать к делу, чтобы уже к Международному дню защиты детей таразские ребятишки смогли бы опробовать хотя бы часть новых аттракционов.