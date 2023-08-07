Масштабная реконструкция теплоисточников и тепловых сетей проходит в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр проинспектировал ход проводимых работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UKIMET.

О подготовке к отопительному сезону и строительстве седьмого котла на ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» доложил генеральный директор предприятия Владимир Яблонский.

Ремонт трех котлов и трех турбогенераторов близится к завершению.

Реализация значимого проекта по строительству седьмого котла затягивается: на объекте не хватает рабочих, с отставанием идет монтаж основного оборудования.

Роман Скляр заслушал отчёт руководства подрядной организации (ТОО «AB Construction») и сделал предупреждение, обозначив необходимость своевременно завершить строительно-монтажные работы.

В Темиртау Роману Скляру также представили программу ремонта тепловых сетей.

В городе идет реконструкция по всем наиболее изношенным участкам тепломагистралей.

Завершить работы должны к началу отопительного сезона.

Первый заместитель Премьер-Министра посетил ряд других энергоисточников области. Он побывал в Топаре, Шахтинске и Караганде.