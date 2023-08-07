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    Масштабная реконструкция теплоисточников и тепловых сетей проходит в Темиртау

    7 Августа 2023, 08:21

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр проинспектировал ход проводимых работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UKIMET.

    О подготовке к отопительному сезону и строительстве седьмого котла на ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» доложил генеральный директор предприятия Владимир Яблонский.

    Ремонт трех котлов и трех турбогенераторов близится к завершению.

    Реализация значимого проекта по строительству седьмого котла затягивается: на объекте не хватает рабочих, с отставанием идет монтаж основного оборудования.

    Роман Скляр заслушал отчёт руководства подрядной организации (ТОО «AB Construction») и сделал предупреждение, обозначив необходимость своевременно завершить строительно-монтажные работы.

    В Темиртау Роману Скляру также представили программу ремонта тепловых сетей.

    В городе идет реконструкция по всем наиболее изношенным участкам тепломагистралей.

    Завершить работы должны к началу отопительного сезона.

    Первый заместитель Премьер-Министра посетил ряд других энергоисточников области. Он побывал в Топаре, Шахтинске и Караганде.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Правительство РК Премьер-министр РК ТЭЦ
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