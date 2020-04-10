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    Масштабная работа по недопущению паводков проводится в столице

    10 Апреля 2020, 07:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С наступлением весны столичный департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом Нур-Султана проводят масштабную работу по недопущению паводков в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Столичные спасатели проводят круглосуточную работу не только в городе, но и выезжают на подмогу в соседние регионы.

    «К примеру, одна из масштабных работ проводится с 6 апреля текущего года личным составом департамента по ЧС г. Нур-Султан, где осуществляется откачка талых вод в поселке Караоткель Целиноградского района Акмолинской области.

    Всего в данных работах задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники (ПНС-110, АР-2, КУНГ). По состоянию на 9 апреля текущего года произведена откачка талых вод в объеме 39 333 кубометров», - сообщили в ведомстве.

    Благодаря своевременной работе по вывозу снега, расширению русла рек, укреплению дамб и мониторингу прохождения вод спасателям совместно с акиматом удалось избежать масштабных паводков, подтоплений в столице.

    Работа в данном направлении продолжается.

    Автор:

    Астана Акимат Безопасность Паводок МВД РК
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