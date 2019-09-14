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    Масштабная отработка в Алматы: полицейские выйдут на подворовой обход

    14 Сентября 2019, 12:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Масштабная полицейская отработка планируется в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    15 сентября в мегаполисе стартует общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», целью которого является обеспечение безопасности граждан, поддержание общественного порядка, предупреждение, выявление и пресечение проявлений преступлений и правонарушений.

    «Отработка организована в целях достижения повышения имиджа и авторитета органов внутренних дел среди населения, установления тесных доверительных отношений с гражданами, а также предупреждения, выявления и пресечения любых противоправных проявлений, в том числе фактов терроризма и экстремизма. Жителей и гостей города просим отнестись с пониманием и призываем оказывать максимальное содействие», - сообщил начальник департамента полиции Алматы Серик Кудебаев.

    По итогам минувшей отработки «Участок» проведен обход 370 тысяч 447 жилых помещений, из них: 245 тысяч 944 квартир многоэтажных домов и 111 тысяч 202 частных домов, также проверено 13 тысяч 301 дачных массивов.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Силовые структуры
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