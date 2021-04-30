Масштабная благотворительная акция «Елбасы жылуы» стартовала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня в Казахстане по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стартует масштабная благотворительная акция «Елбасы жылуы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

В рамках акции Фонд Нурсултана Назарбаева и благотворительный Фонд «Дегдар» окажут помощь нуждающимся казахстанцам. В ближайшие дни 681 семья из Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областей получит продовольственные продукты и товары первой необходимости.

Помощь будет оказана малообеспеченным, многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями и семьям, в которых проживают участники Великой Отечественной войны. Каждая из 681 нуждающейся семьи получит товары весом около 1 32 килограммов . Помощь состоит из муки (25 кг.), картофеля (25 кг.), фруктов, риса, гречки, чая, сахара, подсолнечного масла, гигиенических средств и др.

«Пандемия коронавируса для любой страны мира явилась непростым испытанием. Вместе с этим она послужила мощным толчком для значительного роста благотворительных инициатив со стороны неравнодушных людей. Мы видим, как за последний год тысячи казахстанцев, организаций помогали нуждающимся. Кроме того, в рамках работы фонда « Birgemiz «, созданного по инициативе Елбасы, миллионы наших земляков получили финансовую, продуктовую помощь, помощь в обеспечении медицинскими средствами. Со своей стороны, Фонд Нурсултана Назарбаева с первых дней строгих карантинных мер в нашей стране выделил 200 миллионов тенге на закуп медсредств, поддержку медработников. После этого Фондом неоднократно приобретались для лечебных учреждений медицинские средства защиты от коронавирусной инфекции, аппараты ИВЛ», - отметил заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы.

По словам директора фонда «Дегдар» Лауры Ахметовой, «п роводимая акция «Елбасы жылуы» - это еще одна инициатива Нурсултана Назарбаева, которая нацелена на оказание поддержки особо нуждающихся семей. – Фондом «Дегдар», который имеет хороший опыт в проведении благотворительных мероприятий, совместно с Фондом Нурсултана Назарбаева, организована большая работа. Проведен анализ обращений со стороны нуждающихся граждан, обеспечены закуп и логистика товаров. Мы верим, что добрые поступки имеют свойство распространяться, перениматься другими. Надеемся, что акция «Елбасы жылуы» послужит примером для других организаций».