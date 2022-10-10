Масштабная библионочь прошла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ярко и масштабно провели библионочь в Астане, передает МИА «Казинформ».

В Центральной детско-юношеской библиотеке столичного КГУ «Централизованная библиотечная система» в рамках проекта «Читающая нация» прошла ночь в библиотеке «Ай сәулесімен кітап оқиық». Кроме многочисленных приглашенных, мероприятие собрало жителей района и просто любопытных прохожих, обративших внимание на неожиданное «столпотворение» у входа. Пройти мимо, действительно, было сложно – в библиотеке звучала музыка, туда спешили празднично одетые астанчане, а в окнах можно было разглядеть множество людей, передвигающихся по залам.

Организаторы постарались, удивив и впечатлив гостей. С 19 до 23 часов их ждали насыщенная программа, книжные выставки, книгообмен, книжная торговля, мастер-классы и творческие встречи. Кроме того, работали библиотечные клубы и кружки, образовательные проекты. Интересно было всем - и детям, и взрослым. Везде, в каждом зале и в каждом углу библиотеки происходило что-то, собирающее толпы зрителей, возле книжных стеллажей вспыхивали незапланированные диспуты, из одного зала в другой передвигались читатели, стремясь успеть все посмотреть и везде поучаствовать. Вносили оживление и ростовые куклы - персонажи из любимыми многими мультфильма «Мадагаскар».

В рамках библиотечного проекта «Мой автограф» детские писатели Серикбол Хасан, Толымбек Абдраим и другие поэты провели автограф-сессию, презентацию книг, пообщались со своими юными читателями.

Школьники с большим интересом познакомились с творчеством детского поэта Дарии Джумагельдиновой. Спикеры «BookDating» - журналист, лауреат Национальной телевизионной премии «Тұмар-2021» Руслан Идрисов, ученый Жаксылык Сабитов, известная радио- и телеведущая Айгерим Есенали - рассказали о прочитанных и любимых книгах, порекомендовали, что почитать. Поучительно и познавательно прошли встречи клуба по воспитанию национальных ценностей «Қара шаңырақ» и женского клуба «Қызғалдақ».

Ярко и интересно прошла презентация книги казахстанского художника и поэта, проживающего в Америке, Серика Кульмешкенова. Известный художник-график, карикатурист, автор экслибрисов, фотограф, поэт, родился в Целинограде. С.Кульмешкенов издал сборник стихов «Височные часы», и на презентацию пришли те, кто знал его и дружил с ним многие годы - одноклассники и учителя, однокурсники и коллеги. Выставка книг и рисунков Серика Кульмешкенова, его видеообращение, а также видеоролики, подготовленные спецбиблиотекой, выступления друзей и коллег - всё было эмоционально, душевно, трогательно.

В мероприятии приняли участие культурные центры – армянский, индийский, польский и турецкий.

Армянское этнокультурное объединение «Ван» подготовило книжную выставку «Армения: история и современность». Интерес вызвали издания по древнему алфавиту армянского народа, по истории, архитектуре и художественная литература армянских писателей.

Активисты ОО «Polska Jedność», представлявшие Общественную полонийную библиотеку, действующую на базе Центральной городской библиотеки им. М. Ауэзова, устроили мастер-класс по изготовлению книжных закладок с польскими орнаментами. Известная в городе мастерица Ольга Белик научила всех желающих интересной технике украшения закладок, рассказала о красоте польских узоров. Детвора с удовольствием приняла ее предложение разукрасить эскизы польских народных костюмов. Все участники мастер-класса получили сертификаты и презенты в виде эксклюзивных блокнотов.

Не обошлось и без подарков. К примеру, культурный центр Индии в дар библиотекам города передал книги, Русский дом в Астане провел награждение участников конкурсов, а Государственный театр танца «Наз», Государственная академическая филармонии имени Еркегали Рахмадиева и столичный Кукольный театр порадовали всех присутствовавших своим творчеством.

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны.