Масштабная акция «Милосердная нация» пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется запустить масштабную благотворительную акцию «Милосердная нация» для детей и стариков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«23 марта по всей стране будет организована масштабная благотворительная акция «Милосердная нация», в рамках которой предусматривается проведение выездных концертов для воспитанников детских домов, детей с ограниченными возможностями и пожилых людей. К акции привлекаются волонтеры, представители культуры, меценаты», - вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что Наурыз – это праздник доброты и милосердия. Чтобы сделать его главным для детей, в министерстве призывают в семьях, школах, детских садах и трудовых коллективах вводить традицию дарения подарков «Наурыз кәдесі», «Наурыз қоржын».

«Также Наурыз – праздник почитания старшего поколения. Одним из направлений празднования Наурыза является популяризация традиции «Наурыз-бата». Благословение старшего поколения можно получить, приглашая в семьи, трудовые коллективы ассоциации ветеранов, аксакалов, проявляя к ним уважение и внимание», - добавил Н. Дауешев.