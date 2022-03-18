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    Масштабная акция «Милосердная нация» пройдет в Казахстане

    18 Марта 2022, 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется запустить масштабную благотворительную акцию «Милосердная нация» для детей и стариков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «23 марта по всей стране будет организована масштабная благотворительная акция «Милосердная нация», в рамках которой предусматривается проведение выездных концертов для воспитанников детских домов, детей с ограниченными возможностями и пожилых людей. К акции привлекаются волонтеры, представители культуры, меценаты», - вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Он добавил, что Наурыз – это праздник доброты и милосердия. Чтобы сделать его главным для детей, в министерстве призывают в семьях, школах, детских садах и трудовых коллективах вводить традицию дарения подарков «Наурыз кәдесі», «Наурыз қоржын».

    «Также Наурыз – праздник почитания старшего поколения. Одним из направлений празднования Наурыза является популяризация традиции «Наурыз-бата». Благословение старшего поколения можно получить, приглашая в семьи, трудовые коллективы ассоциации ветеранов, аксакалов, проявляя к ним уважение и внимание», - добавил Н. Дауешев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Благотворительность Наурыз Общество
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