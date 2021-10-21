Масштабировать опыт работы АНК в регионы призвал Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал масштабировать опыт работы Ассамблеи народа Казахстана в регионы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Профильному министерству, акиматам необходимо поддерживать работу Ассамблеи, ее структур, реализации сквозных республиканских проектов с широким охватом людей. Дома дружбы должны стать ресурсными центрами и проектными офисами для народных инициатив АНК, не превращаться в залы совещания и торжественных собраний. Этнокультурным объединениям нужно активнее участвовать в этой работе. За годы своего существования Ассамблея трансформировалась в действенный инструмент народной дипломатии», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

Президент подчеркнул, что члены АНК рассказывают о Казахстане за рубежом, знакомят иностранных гостей с культурой нашего народа.

«За это мы благодарим вас. Продолжайте эту важную работу. Такое взаимодействие несет в себе большой потенциал для углубления всестороннего международного сотрудничества, предстоит усилить роль этнокультурных объединений и в том направлении. Сегодня сложилась остаточно успешная практика, когда руководство, члены Совета и депутаты АНК имеют персональное поручение, курируют отдельные проекты и важные направления работы всей Ассамблеи», - отметил Глава государства.

«Этот опыт необходимо масштабировать и в регионах. Акимы должны на постоянной основе тесно взаимодействовать со своими профильными заместителями», - заключил Президент.