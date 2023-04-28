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    Масляные пятна нашли на поверхности воды в Каспии у побережья Мангистауской области

    28 Апреля 2023, 01:32

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На поверхности воды Каспийского моря в районе села Аташ Тупкараганского района обнаружены масляные пятна неизвестного происхождения. Экологи взяли пробы воды для проведения анализа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, жители села Аташ обратились с жалобой в департамент экологии региона.

    Специалисты провели мониторинг морского побережья в районе сел Аташ и Баутино, обнаружив на акватории Каспия масляную пленку. Сотрудники ведомства отобрали пробы воды для проведения лабораторных анализов.

    «Установлено, что с теплохода «КАНТА» в море вылилось около 300 литров дизельного топлива. По словам жителей, инцидент со сливом произошел на судне, принадлежащем ТОО «Батыс Мунай Транс». В настоящее время проводится расследование в соответствии со статьей 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан», - проинформировали в департаменте экологии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экология Видео Мангистауская область Регионы Каспийское море Актау
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