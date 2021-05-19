Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Маслоэкстракционный завод построят в СКО

    19 Мая 2021, 21:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов уверен, что регион по итогам года сможет привлечь в экономику не менее 400 млрд тенге инвестиционных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона утверждает, что есть предпосылки и хорошая тенденция к достижению запланированной суммы инвестиций.

    «В 2018 году сумма инвестиций составила 214 млрд тенге, в 2019 – 234 млрд тенге, в 2020 – 281 млрд тенге. Тенденция есть по итогам четырех месяцев – 66,9 млрд тенге. Это на 16% выше аналогичного периода прошлого года. До конца года мы должны привлечь до 400 млрд тенге инвестиций. С учетом реализации намеченных проектов это реально», - сказал на заседании акимата К. Аксакалов.

    Он добавил, что на прошлой неделе в Правительстве РК одобрили проект по строительству в регионе маслоэкстракционного завода мощностью 370 тысяч тонн сырья. Стоимость проекта – 15 млрд тенге. Появятся 200 новых рабочих мест.

    «С российским инвестором достигнута договоренность по производству фармацевтических препаратов на территории нашей специальной экономической зоны. На заводе наладят производство растворов для инъекций, таблеток - до 1 млрд в год и 200 млн в год твердых желатиновых капсул. Таким образом, мы продолжаем работу по диверсификации экономики нашей области», - подчеркнул К.Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Инвестпроекты Северо-Казахстанская область Акимат Промышленность Экономика Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Наталья Годунова: Теневая экономика недодает 3-4 трлн тенге налогов в госбюджет ежегодно
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу