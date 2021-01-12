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    Маслоэкстрационный завод строят в Восточном Казахстане

    12 Января 2021, 20:20

    ГЛУБОКОЕ.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане ведется строительство нового автоматизированного мультикультурного маслоэкстрационного комплекса ТОО «Алтын Шығыс», расположенного на базе «Предгорненского элеватора» Глубоковского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

    В ведомстве отметили, что это один из масштабных инвестиционных проектов. Завод будет ежедневно выпускать более 1000 тонн подсолнечного масла. Стоимость данного проекта составляет 28 млрд тенге. Подведение инфраструктуры (водообеспечение и электроснабжение) осуществляется по программе «Дорожная карта бизнеса-2025».

    В настоящее время запущено в тестовом режиме оборудование по переработке маслосемян подсолнечника с производством очищенного ядра, ведутся пусконаладочные работы цеха. Построено здание цеха переработки ядер, залиты фундаменты еще 5 зданий, подготавливаются котлованы под 4 здания.

    Два объекта по глубокой переработке подсолнечника будут реализованы в следующем году.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Промышленность Строительство
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