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    Маслихаты должны внести весомый вклад в продвижение реформ в стране – депутат

    19 Октября 2022, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК под председательством вице-спикера Аскара Шакирова состоялось расширенное заседание Совета по взаимодействию с местными представительными органами (маслихатами), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    В ходе заседания, в котором, помимо членов Совета, приняли участие секретари областных маслихатов, были обсуждены вопросы развития местного самоуправления в свете реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

    Участники мероприятия обменялись мнениями о роли местных представительных органов в новой парадигме общественно-политической системы государства, совершенствовании их работы по повышению благосостояния населения, укреплению взаимодействия с избирателями.

    Представители маслихатов единодушно поддержали проводимый под руководством Главы государства курс на политическую модернизацию и построение Нового Казахстана.

    Была дана оценка текущей деятельности местных представительных органов, а также внесены конструктивные предложения по дальнейшему действенному укреплению их связи с населением, доведению до каждого казахстанца сути и целей проводимых в стране преобразований.

    В данном контексте председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Толеубек Мукашев подчеркнул, что местные представительные органы, являясь важной и активной частью народной коалиции по выдвижению на предстоящих президентских выборах действующего Главы государства, должны внести весомый вклад в продвижение реформ в стране.

    Подводя итоги заседания, заместитель председателя Сената отметил, что в своем Послании народу Казахстана 16 марта текущего года Президент страны заявил о том, что в рамках политической модернизации маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления. Это подразумевает базовую основу для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте.

    Была отмечена необходимость эффективного взаимодействия маслихатов с депутатами верхней Палаты Парламента, большая часть которых представляет в ней регионы страны.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Сенат Маслихат Реформы Токаева Послание Президента РК-2022
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