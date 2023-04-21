Маслихат утвердил новый генплан Алматы до 2040 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты маслихата Алматы единогласно утвердили проект нового Генерального плана 2040 года, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе внеочередной сессии городского маслихата заявил, что новый проект Генплана в январе этого года впервые прошел широкие общественные обсуждения, от горожан, общественных организаций и экспертного сообщества было получено свыше 1380 комментариев, которые в основном касались вопросов формирования комфортной городской среды, улучшения экологии и обеспечения безопасности. В ходе заседания комиссий маслихата также было получено около 20 предложений, которые учтены в данном проекте.

«Как вы знаете, действующий Генеральный план города был разработан более 20 лет назад и базировался на моноцентричной модели развития, при которой высокая плотность рабочих мест и социально-культурных функций сосредоточена в историческом центре города. С тех пор город вырос в два раза, как по территории, так и по количеству жителей. Новый Генеральный план предусматривает переход на полицентричную модель развития с созданием 5 новых полицентров с развитой жилищной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Это позволит жителям данных полицентров иметь доступ ко всем жизненно необходимым благам в шаговой доступности. Я уверен, что новый Генеральный план станет прочной основой для создания комфортной городской среды и повышения качества жизни во всех районах нашего города», - сказал Ерболат Досаев.

В январе этого в Алматы прошли общественные обсуждения нового Генерального плана Алматы до 2040 года. Эксперты, чиновники и активные жители всех районов мегаполиса обсудили развитие транспортной и социальной инфраструктуры, модернизацию инженерных сетей, а также пути решения проблемы загрязнения воздуха и меры для улучшения экологической ситуации.

По прогнозам разработчиков Генплана, к 2030 году численность населения Алматы составит 2,5 млн, к 2040 году – 3 млн, к 2050 году – 3,6 млн человек.



