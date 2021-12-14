Маслихат утвердил бюджет Алматы на 2022 год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты маслихата Алматы VII созыва поддержали и на очередной XIII сессии утвердили бюджет города на 2022 год. Общая сумма - 1 трлн 40 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу маслихата Алматы.

Проект бюджета на следующий год представил депутатам аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Как и в предыдущие годы, главный финансовый документ мегаполиса остается социально ориентированным.

Так, на сферу образования приходится 197,3 млрд тенге. Средства предназначены на содержание 204 школ, 15 интернатных учреждений, 48 колледжей с общим количеством - 310 тысяч учащихся. Кроме того, со следующего года планируется возврат ранее приватизированных зданий объектов образования в коммунальную собственность. Благодаря этому только в Ауэзовском и Бостандыкском районах предполагается сократить дефицит ученических мест.

Также планируется начать строительство трех детских садов на 640 мест в микрорайонах Айнабулак, Саялы-2, Акжар, сейсмоусиление пяти школ и ясли-сада, строительство двух центров инновационного творчества в Алатауском и Наурызбайском районах.

В сфере здравоохранения планируются расходы в размере 38,7 млрд тенге. Для оказания расширенной медицинской помощи планируется строительство семейно-врачебных амбулаторий на 200 посещений в микрорайонах Мамыр-5, 6.

Для оказания помощи малообеспеченным и многодетным семьям запланирована выплата адресной социальной помощи и предоставление продуктовых корзин и товаров первой необходимости на сумму 947,5 млн тенге. Согласно утверждённому перечню соцпомощи предусмотрено 2,1 млрд тенге на льготы по санаторно-курортному лечению 4 тысяч пенсионеров, единовременная материальная помощь к 9 Мая участникам Великой Отечественной войны, малообеспеченным гражданам. Также на услуги индивидуальных 2720 помощников и специалистов жестового языка лицам с ограниченными возможностями предусмотрено 3,3 млрд тенге.

В рамках финансирования программы занятости населения планируется предусмотреть средства на молодёжную практику, общественные работы, а также на субсидирование оплаты труда 500 лиц с особенными потребностями. В целом охват в рамках данной программы составит более 8 тысяч человек.

В сфере транспорта продолжится субсидирование автобусных пассажирских перевозок на всех маршрутах, а также железнодорожных пригородных сообщений и перевозок на метрополитене.

В жилищной сфере по госпрограмме «Нұрлы жер» предусмотрено одна тысяча жилищных сертификатов в качестве социальной помощи лицам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в рамках программы «Алматы жастары» запланировано льготное кредитование молодежи через «Отбасы банк».

На развитие коммунальной инфраструктуры планируется направить 64,5 млрд тенге, в том числе на обеспечение водоснабжением порядка 50 тысяч жителей микрорайонов Курылысшы, Ужет, Саялы, Кемель, Жас-Канат, Каргалы, Шанырак-2 и других. Планируется продолжить работу по реконструкции бесхозных сетей в Медеуском, Алатауском, Наурызбайском районах.

На развитие дорожно-транспортной инфраструктуры выделено 42,3 млрд тенге. В том числе, планируется ремонт порядка 200 км дорожного покрытия. Будет продолжено строительство транспортных развязок на пересечении ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт, пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова, ул. Саина – ул. Монке Би и пробивка ул. Ауэзова, Саина, Толе би.

«Также предусмотрены средства на развитие спорта, туристической инфраструктуры, озеленение территорий. Проект бюджета на 2022 год сформирован, исходя из прогнозных параметров развития города и прогноза социально-экономического развития. Согласно ожидаемой оценке поступлений в бюджет по итогам 2021 года роста прогнозируется на уровне 115% к факту поступлений за 2020 год», - сообщили в маслихате Алматы.