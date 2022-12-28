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    Маслихат Астаны утвердил название улицы в честь погибшего пожарного Аскара Забикулина

    28 Декабря 2022, 11:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Улица в Астане будет носить имя погибшего пожарного Аскара Забикулина. Депутаты маслихата единогласно поддержали решение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Второй вопрос, который обсуждался в маслихате, – присвоение наименований некоторым составным частям города Астаны.

    «На заседании ономастической комиссии мы рассмотрели несколько вопросов. Первый из них обсуждался на общественных советах, заседаниях маслихата. Мы пришли к решению назвать проспектом аль-Фараби улицу 38 на левобережье столицы. Это многополосная улица. Является продолжением проспекта Тәуелсіздік. В будущем станет одним из больших проспектов. Еще одно предложение – как вы сами знаете, в ЖК «Кахарман» случился пожар.

    Глава государства поручил назвать одну из столичных улиц именем Аскара Забикулина. Предлагаем улицу 583 в жилом массиве «Уркер» назвать именем Аскара Забикулина – пожарного-спасателя, погибшего при исполнении служебного долга. Почему мы выбрали эту улицу? Было несколько вариантов. Рядом с этой улицей другие улицы тоже носят имя героев, погибших при исполнении служебного долга: Саят Абеев, Газиз Байтасов», - сказал на заседании маслихата глава столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

    Все депутаты проголосовали и поддержали озвученные инициативы. Решение принято.

    Как сообщалось, 20 ноября в столичной больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар Забикулин участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября. Во время пожара пострадал и второй пожарный.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных.

    Похоронили Аскара Забикулина 22 ноября в Акмолинской области.

    Кроме того, погибший пожарный из Астаны Аскар Забикулин удостоен премии «Алтын Адам» в номинации «Герой года».


    Фото: instagram.com/askar_zn

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Маслихат
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