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    Маски и ноутбуки: гуманитарную помощь из Польши передали фонду Аружан Саин

    23 Апреля 2020, 15:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы в представительстве Министерства иностранных дел РК состоялась передача гуманитарной помощи Общественному фонду «Добровольное общество «Милосердие», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель представительства МИД РК в г. Алматы Ерлан Искаков сообщил, что гуманитарная помощь организована Посольством РК в Варшаве.

    «Гуманитарная помощь включает в себя медицинские защитные маски многократного использования польской компании «Wipasz», а также 10 ноутбуков, переданных в дар Фондом князей Любомирских», - сказал он.

    В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в РК и руководитель фонда «Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин отметила, что полученные компьютеры будут распределены среди детей, нуждающихся в помощи для прохождения дистанционного обучения. Часть ноутбуков будет передана детям, прибывшим в Казахстан из Ирака в рамках успешно осуществленной в ноябре прошлого года гуманитарной акции «Русафа».

    Отметим, что это не первая гуманитарная помощь, оказываемая Казахстану Польшей. 13 апреля из Польши чартерным рейсом авиакомпании «SCAT» в нашу страну прибыла партия гуманитарного груза. Польская компания «Wipasz» передала защитные маски многократного использования (100 тыс. штук), а Фонд князей Любомирских - персональные компьютеры (ноутбуки) для дистанционного обучения казахстанских школьников.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Благотворительность Общество Молодежь Польша
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