Маск обвиняет Microsoft в незаконном использовании данных Twitter при создании ИИ

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Владелец компании Twitter Илон Маск обвинил компанию Microsoft в незаконном использовании данных социальной сети для обучения своей модели искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Они (Microsoft) тренировали (искусственный интеллект) незаконно, используя данные Twitter. Время для судебного разбирательства», - указал бизнесмен.