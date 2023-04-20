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Маск обвиняет Microsoft в незаконном использовании данных Twitter при создании ИИ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Апреля 2023, 18:21
Маск обвиняет Microsoft в незаконном использовании данных Twitter при создании ИИ Фото: EPA-EFE/ GEORGE NIKITIN

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Владелец компании Twitter Илон Маск обвинил компанию Microsoft в незаконном использовании данных социальной сети для обучения своей модели искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Они (Microsoft) тренировали (искусственный интеллект) незаконно, используя данные Twitter. Время для судебного разбирательства», - указал бизнесмен.

22 марта более тысячи экспертов в области искусственного интеллекта, в том числе Маск, опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести мораторий на обучение систем мощнее GPT-4 минимум на полгода в связи с тем, что неконтролируемый процесс в этой сфере может представлять угрозу для человечества. Основатель Microsoft Билл Гейтс выступил против введения подобного моратория.

Чат-бот ChatGPT от американской компании OpenAI был запущен в конце ноября 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Искусственный интеллект на основе языковой модели GPT-3.5 может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России.


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