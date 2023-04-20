Маск обвиняет Microsoft в незаконном использовании данных Twitter при создании ИИ

22 марта более тысячи экспертов в области искусственного интеллекта, в том числе Маск, опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести мораторий на обучение систем мощнее GPT-4 минимум на полгода в связи с тем, что неконтролируемый процесс в этой сфере может представлять угрозу для человечества. Основатель Microsoft Билл Гейтс выступил против введения подобного моратория.

Чат-бот ChatGPT от американской компании OpenAI был запущен в конце ноября 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Искусственный интеллект на основе языковой модели GPT-3.5 может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России.