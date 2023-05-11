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    Маск объявил о запуске пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter

    11 Мая 2023, 22:05

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Илон Маск сообщил о запуске пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Только что запущена пробная версия шифрования личных сообщений. Попробуйте ее, но пока не доверяйте ей», - написал в четверг Маск в Twitter.

    Маск ранее отмечал, что шифрование должно быть устроено так, чтобы никто не смог посмотреть личные данные, даже если «приставит пистолет к голове».

    Портал The Verge информировал, что компания Twitter до этого несколько раз пыталась запустить шифрование сообщений на платформе, но безуспешно. Маск хочет внедрить шифрование, причем сделать это приоритетной задачей в рамках его концепции Twitter 2.0.

    27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter. Вскоре после этого он анонсировал и реализовал ряд изменений в соцсети.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Интернет Связь, ТВ, IT Мировые новости
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