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    Маск чуть не сломал руку спарринг-партнеру при подготовке к бою с Цукербергом

    28 Июня 2023, 20:11

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Один из спарринг-партнеров Илона Маска поделился фотографиями в Twitter импровизированной тренировки к потенциальному поединку с Марком Цукербергом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Fox News.

    «Вчера я провел импровизированную тренировку с Илоном Маском в течение нескольких часов», — написал Лекс Фридман, ученый из Массачусетского технологического института.

    Фридман поделился двумя фотографиями с тренировки. На одной из них видно, как они борются с Маском и как последний заламывает правую руку Фридмана. На другом снимке, кажется, Маск перебрасывает Фридмана через бедро.

    «Я чрезвычайно впечатлен его силой, мощью и мастерством», — написал Фридман, назвав их тренировку не иначе как «эпическую». Он добавил: «Действительно вдохновляет тот факт, что Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, но я думаю, что мир будет лучше, если они будут заниматься боевыми искусствами, а не сражаться в клетке».

    «Это было весело!» - прокомментировал выложенные снимки Маск.

    Тренировка прошла перед незапланированным боем между Цукербергом и Маском, который согласился начать тренироваться с трехкратным чемпионом и звездой UFC Джорджем Сен-Пьером, чтобы подготовиться к бою с главой Meta.

    «Я ваш большой поклонник, и для меня будет огромной честью помочь вам и стать вашим партнером по тренировкам в поединке против Цукерберга», — написал в Twitter Сен-Пьер, которого многие считают одним из лучших бойцов в истории UFC.

    Маск, который также владеет SpaceX и Tesla, ранее признался, что не тренируется регулярно, хотя в пятницу написал в Twitter, что ранее занимался «дзюдо, киокушин и уличными боями без правил».

    Цукерберг более года занимался бразильским джиу-джитсу, боевым искусством самообороны, и даже выиграл любительский турнир.

    Сама идея боя в октагоне между двумя миллиардерами возникла в Twitter в прошлый вторник, 20 июня, когда Маск и другие пользователи платформы обсуждали Meta и ее разработку похожего на Twitter конкурента.

    Затем Маск предложил урегулировать соперничество с генеральным директором Meta Марком Цукербергом, которому принадлежат Facebook и Instagram, в бою в клетке. Цукерберг позже принял вызов.

    Президент UFC Дана Уайт позже подтвердил, что два миллиардера были «абсолютно серьезно настроены» в отношении потенциального боя. Уайт заявил, что схватка двух знаменитостей может стать «самым большим боем в мировой истории».

    «Это побьет все рекорды по платным просмотрам. Эти ребята соберут сотни миллионов долларов на благотворительность. Не обязательно быть фанатом боев, чтобы заинтересоваться этим боем. Все захотят его увидеть», - отметил он.

    Маск предположил, что поединок должен состояться в Лас-Вегасе, в октагоне UFC, но дата драки между миллиардерами пока не назначена.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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