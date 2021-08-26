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    Маск, Брэнсон и Безос приглашены на космодром Байконур

    26 Августа 2021, 09:31

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На 5 октября 2021 года с космодрома Байконур запланирован старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с необычным экипажем, которому предстоит снять первый в истории художественный фильм на орбите, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, как идет подготовка к полету первого космического киноэкипажа, рассказали в телевизионном сюжете https://www.1tv.ru/n/411982 Первого канала России, так как фильм с рабочим названием «Вызов» - часть уникального научно-просветительского проекта Первого канала и Роскосмоса.

    Командир корабля, российский космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссер и оператор Клим Шипенко проводят тренировки в личных скафандрах, в которых они полетят на МКС.

    «До полета остается чуть больше месяца. Съемочная группа проведет на космической станции 12 дней. И за это время нужно снять материала на треть фильма. Это около 40 минут экранного времени. Расписание не то что каждого дня — каждого часа на МКС сегодня обсудили на совещании с Дмитрием Рогозиным»,- рассказала ведущая телерепортажа из Центра подготовки космонавтов в Звездном городке.

    Наблюдать за пилотируемым запуском с космодрома Байконур глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска, Ричарда Бренсона и Джеффа Бэзоса.

    «Я сегодня отправляю приглашения и господину Илону Маску, которого мы в России уважаем. Конечно, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, господина Безоса. Если эта замечательная троица энтузиастов космоса будет на Байконуре в момент запуска нашего проекта и нашего корабля, мне кажется, это подчеркнет то, что космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, и которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе», — отметил глава Роскосмоса.

    Напомним, Илон Маск – американский предприниматель, основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор компании Tesla.

    Ричард Брэнсон - британский предприниматель, 11 июля 2021 года в возрасте 70 лет слетал к нижней границе космоса в рамках испытательного полета корабля своей компании Virgin Galactic.

    Джефф Безос - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Культура
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