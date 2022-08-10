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    • Машины-двойники выявили в Алматы

    10 Августа 2022 11:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередные машины-двойники выявлены полицейскими на дорогах Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На этот раз в поле зрения стражей порядка попали автомашины Toyota Estima, с учетом в Российской Федерации.

    «Экипажем нашего подразделения сначала была задержана одна из машин-двойников. Далее с помощью автоматизированной информационной системы «Қорғау – Опасный водитель» установлено, что на дорогах города колесит еще один идентичный транспорт с одинаковыми госномерными знаками и документами, соответственно. Искомый минивен был разыскан и задержан в считанные минуты. Оба водителя утверждают, что приобретали свои автомобили легально и недоумевают, как такое могло произойти. Между тем, обе иномарки водворены на специализированную штрафную стоянку. В районном управлении полиции по данному факту начато официальное разбирательство», – сообщил командир специализированного батальона УМПС Жанибек Ускембаев.


    Фото:polisia.kz
    #Алматы #Борьба с преступностью #Транспорт
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