Машины-двойники сдавал в аренду предприниматель в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане индивидуальный предприниматель сдавал в аренду авто с подложными номерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В столице патрульными полицейскими выявлен водитель, управляющий автомобилем Daewoo Nexia с подложными номерами. В ходе разбирательств полицейские района Алматы установили, что авто мужчина арендовал у предпринимателя.

«Оказалось, что два автомобиля одной марки, одинакового цвета и абсолютно идентичными номерами сдавались в аренду. Выяснилось, что дубликат номера бизнесмен заказал в приложении Telegram. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 386 УК РК. Автомобиль-двойник изъят и водворен на коммунальную стоянку. Назначена экспертиза, проводится проверка», - сообщили в полиции.



