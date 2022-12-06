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    Машины-двойники сдавал в аренду предприниматель в Астане

    6 Декабря 2022, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане индивидуальный предприниматель сдавал в аренду авто с подложными номерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В столице патрульными полицейскими выявлен водитель, управляющий автомобилем Daewoo Nexia с подложными номерами. В ходе разбирательств полицейские района Алматы установили, что авто мужчина арендовал у предпринимателя.

    «Оказалось, что два автомобиля одной марки, одинакового цвета и абсолютно идентичными номерами сдавались в аренду. Выяснилось, что дубликат номера бизнесмен заказал в приложении Telegram. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 386 УК РК. Автомобиль-двойник изъят и водворен на коммунальную стоянку. Назначена экспертиза, проводится проверка», - сообщили в полиции.
    Астана Борьба с преступностью Транспорт
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