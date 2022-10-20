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    Машину с оружием обнаружили у здания Конгресса США

    20 Октября 2022, 20:44

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Полиция в ходе досмотра подозрительной машины у здания Капитолия изъяло несколько единиц оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    По данным полиции Капитолия, офицеры заметили незаконно припаркованный белый фургон.

    В машине находились три человека, которые сообщили о намерении доставить документы в Верховный суд. В ходе опроса, один из мужчин в машине сообщил, что имеет оружие.

    В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили два пистолета и дробовик.

    80-летний Тони Х. Пейн из города Туннель-Хилл штата Джорджия был арестован. Ему предъявлены три обвинения: незарегистрированное огнестрельное оружие, незарегистрированные боеприпасы и ношение пистолета без лицензии. Взрослый внук Пейна был передан в службу по делам инвалидов округа Колумбия. Женщина, которая была с ними, была задержана и позже отпущена.

    Район Капитолия находится под усиленной охраной, так как ранее несколько судей получали угрозы.

    Закон 1967 года запрещает проносить оружие на территорию Капитолия, хотя членам Конгресса предоставляется исключение для ношения его в свои офисы и обратно. Огнестрельное оружие запрещено на этажах Палаты представителей и Сената, а также в других помещениях, таких как гардероб и прилегающий вестибюль.


    Фото: www.cbsnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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