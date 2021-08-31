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    Машиностроители Карагандинской области переняли турецкий опыт

    31 Августа 2021, 15:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском литейно-машиностроительном заводе рассказали о стажировке сотрудников на турецких предприятиях.

    В Турцию для обмена опытом была командирована группа из пяти человек. В течение двух недель они изучали технологии на двух крупных заводах: Kardokmak (г. Карабюк) и Teknik Çelik Döküm Makina (г. Чорум).

    «Полученный опыт планируется применить не только на КЛМЗ, но и в процессе грядущей модернизации Жезказганского литейно-механического и Балхашского ремонтно-механического заводов. Развитие литейных производств – такая задача стоит сегодня первоочередным пунктом на повестке дня в корпорации «Казахмыс», – сообщил председатель правления ТОО «Maker» Жанибек Байгабелов на онлайн-брифинге.

    По словам главного технолога КЛМЗ Александра Харитонова, в Турции специалисты изучили методы формовки крупногабаритного литья, ознакомились с системой менеджмента и качества.

    Новые технологии помогут улучшить экологию и увеличить производительность, считает начальник фасонно-сталелитейного цеха Жезказганского литейно-механического завода Болат Наурызбаев.

    Турецкие коллеги отметили высокую квалификацию карагандинских машиностроителей. Обмен опытом будет продолжен.

    На брифинге также рассказали о результатах работы за первое полугодие.

    «На сегодняшний день ежемесячный объём продукции нашего завода превышает 1 млрд тенге. Два завода, в Жезказгане и Балхаше, производят свыше 8 тысяч тонн литья ежегодно. Мы ставим перед собой амбициозную задачу: увеличить объёмы, включая крупногабаритное литьё для покрытия всей потребности корпорации и удовлетворения внешнего спроса», – отметил Жанибек Байгабелов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Промышленность Турция Сотрудничество
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