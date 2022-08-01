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    • Машинисты поездов провели забастовку в Великобритании

    1 Августа 2022 12:32

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Население Великобритании 30 июля столкнулось с перебоями движения поездов из-за забастовки работников железнодорожного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Около 5 тыс. машинистов устроили 24-часовую забастовку против семи железнодорожных компаний по всей Англии. Это произошло во второй день Игр Содружества в Бирмингеме и в первый день нового английского футбольного сезона.

    Акция последовала за четырьмя однодневными забастовками железнодорожников, связистов, ремонтников и персонала станции в споре о заработной плате, рабочих местах и условиях труда.

    Профсоюзы борются за существенное повышение заработной платы, чтобы справиться с инфляцией более 9% и ухудшением стоимости жизни за последние десятилетия. В то время как железнодорожные компании стремятся сократить расходы после двух лет нахождения в сложной финансовой ситуации от пандемии.

    На август запланированы новые забастовки, что свидетельствует об ожесточенном трудовом споре на железных дорогах Великобритании.

    Фото: apnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Транспорт #Великобритания
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