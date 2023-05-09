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    Машинист крана госпитализирован в Астане после падения стрелы

    9 Мая 2023, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице в результате падения стрелы башенного крана на автокран пострадал машинист, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «9 мая 2023 г., ориентировочно в 11:20 часов, на строительном участке ЖК «Capital Park», застройщик строительная компания BI GROUP, расположенном по адресу: г. Астана, район Есиль, пересечение улиц Керей-Жанибек хандар, Букар Жырау, 37 и 38, при проведении монтажа башенного крана (кран принадлежит, а также монтировался компанией ТОО Alem Sauda LTD), произошло грубое нарушение технологии монтажа, а именно отсутствовали межсекционные пальцы, крепления оголовка крана и секции башни крана, вследствие чего произошло падение стрелы башенного крана на стрелу рядом стоящего автокрана, в которой находился машинист ИП «Андрюшкин», - сообщили в Комитете промышленной безопасности.

    Пострадавший госпитализирован в больницу.

    В настоящее время на месте работают инспекторы ДКПБ МЧС РК по городу Астане.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Происшествия Строительство МЧС
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