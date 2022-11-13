Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Машина въехала в остановку в Петропавловске, трое детей в реанимации

    13 Ноября 2022, 17:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Рабочем поселке Петропавловска водитель автомобиля въехал в дорожную остановку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением. Пострадала 43-летняя жительница города и трое несовершеннолетних детей. Всех доставили с различными травмами в медицинские учреждения города.

    «Согласно медицинскому освидетельствованию 23-летний водитель был трезв. Собранные по факту дорожно-транспортного происшествия материалы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции города», - прокомментировали в пресс-службе.

    В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что женщина получила открытый перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Находится в многопрофильной городской больнице. Двое детей, близнецы возрастом семи лет – в реанимации многопрофильной детской областной больницы, у обоих тупая травма живота. 12-летний ребенок с переломом бедра и тупой травмой живота – тоже находится в реанимации.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
    Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    Пятилетнего ребенка родители держали голодным в смирительной рубашке в Кокшетау
    Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров