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    Машина скорой помощи застряла в грязи в Петропавловске

    14 Апреля 2023, 04:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Рабочем поселке Петропавловска минувшей ночью в грязных лужах застряла машина скорой помощи. В акимате пообещали грейдировать улицу, но только после проведения конкурса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео со скорой помощью, которая оказалась заложницей весеннего бездорожья, пользователи разместили в социальных сетях. Автор за кадром отмечает, что в течение 40 минут неравнодушные горожане помогали машине выбраться из непролазной грязи проезда 8-е марта. По словам женщины, жители неоднократно обращались в городской акимат с просьбой откачать воду.

    Акимат Петропавловска на видео отреагировал. В комментарии к публикации в паблике представители местной власти пообещали, что «после завершения конкурсных процедур, в рамках средств выделенных на ремонт дорог, на проблемных участках данной улицы будет произведено грейдирование с подсыпкой инертного материала». Конкретные сроки не указаны.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Акимат
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