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    Машина скорой помощи перевернулась при ДТП в Актобе

    14 Апреля 2022, 02:39

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в результате аварии на дороге перевернулась машина скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    На перекрестке водитель легковой автомашины не уступил дорогу машине скорой помощи.

    «74-летний водитель автомашины Toyota Camry на перекрестке проспекта Молдагуловой и братьев Жубановых не уступил дорогу машине скорой помощи. Из-за столкновения машина скорой перевернулась на бок.

    В результате столкновения медсестра, находившаяся в машине скорой помощи, получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    К счастью, в тот момент в машине скорой помощи не было пациентов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП
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